El regidor de Mobilitat Sostenible Giuseppe Grezzi ha anunciat que encarregarà un avantprojecte, que costarà 15.000 euros, per a dur a terme el soterrament del tram de la Ronda Nord al barri de Benimaclet. La idea és crear una zona verda i amable "de transició de la ciutat i de l'horta", que en funció de les "característiques constructives i el cost econòmic" que determine l'estudi que s'efectuarà requerirà "construir un túnel subterrani en profunditat", que en la part superior es transformaria és un gran espai verd per al gaudi dels ciutadans. Aquest projecte es pagarà amb part dels diners de la modificació de crèdit que s'aprovarà demà en el ple a favor de la Regidoria de Mobilitat Sostenible. El possible soterrament de la Ronda Nord en aquesta zona de València respon "a les reivindicacions de l'Associació de Veïns i Veïnes" i al pla "per a crear i dissenyar un barri ecològic a Benimaclet, ha justificat Grezzi.

A més, el regidor de Compromís també ha anunciat que s'encarregarà un altre projecte tècnic per a desenvolupar un pla d'accessibilitat universal en totes les parades de l'EMT, valorat en uns 80.000 euros, que busca "millorar la mobilitat dels vianants" i que comportarà també millores en diferents avingudes i carrers de la ciutat on es crearan nous passos de vianants. En la mateixa línia, dins de la programació prevista en el PMUS de 2013, s'encarregarà també el projecte -per uns 70.000 euros- per a dur a terme 6 itineraris principals i 2 més, secundaris, radials i per a vianants, que connectaran el centre de la ciutat amb els barris.

Resposta del PSPV

Després de l'anunci realitzat per Grezzi, els socis del Govern del Rialto han tornat a escenificar un nou xoc a causa de la visió diferent que tenen Compromís i PSPV sobre l'urbanisme de la ciutat, en general, i sobre el futur desenvolupament urbà de Benimaclet, en particular. El coportaveu del PSPV i regidor d'Hisenda Borja Sanjuán ha assenyalat que la seua formació és partidària de "donar una solució global" a tota la Ronda Nord, de manera que s'afavorisca Benimaclet, "però també altres barris com Benicalap, Orriols o Torrefiel", que també pateixen molèsties o problemes per la gran ronda periurbana. Borja Sanjuán va censurar que un govern "progressista" no pot crear "barris de primera i de segona", i que no pot tindre una visió "elitista" dels barris, va apuntar en al·lusió a Compromís. Igualment va assenyalar que la Ronda Sud i els barris del sud també necessiten una solució per als seus problemes de mobilitat.