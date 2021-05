L'Ajuntament de Dénia ha anunciat que instal·larà una barrera en l'últim tram de la carretera que porta a les Rotes per a limitar l'accés de vehicles i tractar d'evitar el caos circulatori que es produeix durant el període estival a la zona, que dona accés a aquesta platja però també a la turística cova Tallada.

Ha sigut l'alcalde, Vicent Grimalt, el responsable d'anunciar aquesta mesura, que són conscients que “causarà problemes” al principi però que busca evitar majors problemes en una zona que a l'estiu s'ompli de cotxes aparcats a banda i banda de la carretera (en zona prohibida) per la massiva presència de turistes a la platja i gent que acudeix a la cova Tallada.

Grimalt ha explicat que pretenen garantir la seguretat, ja que a vegades els vehicles d'emergència no poden passar per la zona per a atendre les urgències al carrer Via Làctia, on des de fa alguns anys ja està prohibit estacionar a banda i banda.

A banda d'això, l'alcalde ha anunciat que l'Ajuntament ha obert un aparcament gratuït a la zona, que disposa d'unes 70 places, i que esperen poder obrir un altre terreny que permetrà arribar a les 130 places.

La barrera de les Rotes operarà en principi des de les 8 del matí fins a les 18 de la vesprada, en una mesura que ja han posat en marxa a la comarca altres municipis com Xàbia, a la Granadella, el Portitxol i l'Ambolo, sotmeses a la mateixa massificació.