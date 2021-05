L'entrenador del Vila-real, Unai Emery, va assegurar aquest dimarts que en la final de l'Europa League, que els enfronta aquest dimecres contra el Manchester United a Polònia, no són els favorits, però està convençut que el seu equip té «el que cal per a pugnar pel títol». «Fa deu mesos parlàvem d'equips favorits en Europa League. El Manchester era el gran favorit. Nosaltres som candidats. Ens véiem capaços de colar-nos entre els millors i ho hem aconseguit. Som candidats ferms a pugnar pel títol, però ells són favorits. Tenen grans jugadors i molta història. Tenim arguments per a trobar les nostres opcions reals de guanyar la copa», va dir en roda de premsa.

Emery va assenyalar que l'Europa League és una competició «molt complicada» perquè hi ha «grans equips» i que el Vila-real s'ha guanyat un lloc entre els grans. «Ha sigut molt merescut. Volem donar la nostra millor versió a través de les nostres qualitats, plasmant la nostra idea de joc», va afegir. «Aquest projecte té credibilitat i reconeixement. És un projecte estable, que ha viscut grans moments. Està dissenyat per a fer coses importants. El club ha anat trencant barreres en els últims anys i aquesta temporada hem superat el sostre de les semifinals. Estem orgullosos, però ens sentim responsables i volem fer un pas avant. Volem guanyar la competició», va subratllar.

L'entrenador del Vila-real considera que han de portar el partit al seu terreny i traure la personalitat, alhora que creu que han de ser superiors en algunes fases del duel i contrarestar les qualitats individuals i col·lectives del United perquè no en puguen traure profit. «Totes les finals són diferents. A vegades comences com a favorit i a vegades, no. Ser favorit només importa en la prèvia. Durant el partit importa molt el moment anímic i les oportunitats que trobes durant l'encontre», va dir Emery. En aquest sentit, va destacar que han sigut «un equip molt fiable, que ha trobat bones respostes». El Manchester United «es pot sentir favorit i amb capacitat de guanyar a qualsevol, però nosaltres tenim arguments per a disputar la final», va agregar.

Quant a les baixes del rival, Unai Emery va apuntar que el Manchester està preparat per a suplir jugadors lesionats perquè té «una qualitat molt gran» en la seua plantilla. «Respectem el rival i els seus jugadors. Respectem la competició i el rival, però des d'ací volem ser nosaltres mateixos i imposar el nostre joc en el camp», va destacar. «Sent l'obligació i l'orgull de defensar el Vila-real, tot el club».