Dilluns, 3.300 de les 9.300 persones que van ser contractades com a reforç covid per al sistema sanitari deixaran de prestar els seus serveis a la salut pública. No obstant això, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat aquest divendres que, d’aquests, “la immensa majoria tornaran a ser contractats com a reforç d’estiu”.

Puig, en una entrevista en la Cadena SER, ha assegurat que una “immensa majoria” d’aquells treballadors que cessaran les seues funcions d’ací a tres dies tornaran a ser cridats per l’Administració per als plans de reforç que la conselleria va presentar dijous. En aquests, es preveu la contractació de 6.500 persones per als mesos de juliol, agost i setembre, dels quals 6.000 aniran a substituir vacances, i 500, a enfortir centres en punts turístics.

Més enllà d’una futura contractació, el cap del Consell ha agraït el treball d’aquests professionals durant aquest temps, tot i que ha admés que els recursos “són limitats” i que la situació de la pandèmia ha variat des dels moments de més càrrega assistencial amb un descens del 90 % en la incidència acumulada i de fins al 97 % en la pressió hospitalària des del pic de gener.

Així mateix, Puig ha volgut mirar al futur. “El més important és que hem de fer una anàlisi de l’aspecte estructural, de quina Sanitat volem i quins recursos necessitem”, ha explicat al mateix temps que ha afegit que el més probable és que els 6.000 contractes covid de reforç continuaran fins a final d’any i “seran després estructurals”.