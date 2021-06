El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, va fer ahir una crida per a celebrar la festivitat del Corpus Christi “amb vertader sentit d’adoració” i a manifestar-la en “l’amor als més pobres i necessitats, als que pitjor ho estan passant en aquests moments”.

En la seua homilia, Cañizares va insistir a celebrar la festa del Corpus “amb vertader sentit d’adoració, és la festa de l’amor dels amors i demanem que es manifeste en l’amor als més pobres i necessitats”. De fet, “això és el dia del Corpus; encara que amb menys esplendor que altres anys, ho celebrem amb la mateixa fe i el mateix desig que aquell amor entre nosaltres ens faça estimar a tots com Ell ens ha estimat, especialment als necessitats, als malalts, als que ho estan passant malament en aquests moments, als que demanen la nostra ajuda i sol·liciten la nostra companyia i el nostre consol. És el que el món ens està reclamant de nosaltres com a vertaders cristians”.

A més, “celebrar la presència real de Crist viu en l’eucaristia implica descobrir el seu rostre en el rostre dels més pobres, amb els quals s’identifica explícitament”. Cañizares també va remarcar en l’homilia que el seu discurs “no és una simple invitació a la caritat perquè confessar la nostra fe en la presència de Crist en l’eucaristia és inseparable de reconéixer la presència de Crist en els pobres en els últims”.

Un senzill monument de fusta, amb la forma de la Custòdia, és l’única imatge a la plaça de la Mare de Déu que recorda que ahir se celebrava el Corpus Christi, la “festa grossa” de la ciutat, la més antiga i una de les més cridaneres per la infinitat d’elements que reuneix. La festa es va celebrar sota mínims, però es va celebrar, cosa que per als organitzadors, Amics del Corpus, “ja és molt”. La celebració va ser senzilla, amb una eucaristia de dues hores, una breu processó per l’exterior (des de la catedral fins al Palau de la Generalitat) i la benedicció i el repartiment de més de mil pans, com marca la tradició. Els cirialots van acompanyar la Custòdia en processó com a únic element festiu en un dia en què l’objectiu es va centrar a evitar aglomeracions i qualsevol element que poguera cridar a la confluència de persones. Per això no hi va haver Roques exposades a la plaça de la Mare de Déu, ni tapís floral, ni mostra de personatges, ni dansaes, ni balls, ni terra cobert de flors. Això sí, els carrers per on hauria de discórrer la processó de la vesprada feien olor de flors fresques perquè dissabte sí que es va celebrar el concurs d’“aparadors, balcons i façanes engalanades”.

La catedral de València va acollir la solemne Missa Pontifical del Corpus Christi oficiada pel cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, que va ser retransmesa pel canal de YouTube de la Seu, per a evitar aglomeracions al temple, l’aforament del qual està reduït fins hui al 75 %. Així i tot, els qui no van aconseguir un seient van seguir la missa des dels corredors, a peu dret o de genolls, sense perdre’s cap detall gràcies als diversos televisors instal·lats i distribuïts pel temple. Tots van acudir a la cita amb les seues millores gal·les, la gran majoria vestits de negre, color triat per a la processó de la vesprada que enguany no es va celebrar. Cañizares, durant l’homilia, va destacar la importància de l’eucaristia “com a centre de la vida quotidiana” i com el “misteri que comprén la veritat de la nostra salvació”.

Moltes de les persones que ahir es van acostar fins a la catedral per a participar de la festivitat del Corpus Christi van acudir a soles, sabedores de l’aforament limitat i les restriccions de la festa. Una d’aquestes va ser Débora Ángel, una jove de 35 anys que viu a França i tenia clar que hui (per ahir), sí o sí, havia de participar de la festivitat del Corpus Christi. “Soc cristiana i els meus pares i els meus avis em van ensenyar la importància d’aquesta festa. Trobe a faltar el tapís floral i el terra cobert de pètals. Enguany la festa és molt diferent, però el que importa és la devoció i l’honor al Santíssim i a l’eucaristia”, explica.

A les 12 hores la comitiva es va preparar per a començar la processó, des de la porta de l’Almoina de la catedral. Un grup de persones va aplaudir la Custòdia en eixir i durant un recorregut que a penes va durar mitja hora, el temps just de caminar des de la catedral fins al Palau de la Generalitat. Olor d’encens en l’ambient i mostres de respecte al pas de la Custòdia. El recorregut va finalitzar a la porta dels Apòstols de la catedral. A l’eixida de la processó eucarística i a l’arribada a la catedral, les campanes majors de la torre del Miquelet van ser voltejades a mà pels campaners de la Seu.

Regidors i cirialots

Els cirialots van ser els únics personatges presents en la festa. Dos d’aquests eren regidors de l’Ajuntament de València: Fernando Giner (de Ciutadans) i Santiago Ballester (del PP). Per a Fernado Giner va ser “un vertader honor i tota una experiència participar en la processó com a cirialot. Soc faller, soc vicentí i encara que havia participat en altres ocasions de la festa com a regidor, mai ho havia fet des d’aquesta perspectiva i m’ha agradat molt”.

Si la festivitat del Corpus es manté viva, és gràcies a una entitat, Amics del Corpus, que treballa intensament tot l’any perquè perdure la festa més antiga de la ciutat, que ha passat per multitud de fases. Enguany, pandèmia inclosa, l’entitat va sol·licitar exposar dues Roques i instal·lar el tapís floral, però la Generalitat va decidir negar la sol·licitud a fi d’evitar “crides” a la festa o aglomeracions.