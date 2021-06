Objectiu complit. El Llevant UE va golejar ahir (4-0) l’Athletic a Buñol i va certificar la seua presència matemàtica en la pròxima edició de la UEFA Women’s Champions League. La festa de les granotes va ser absoluta en sonar el xiulet final; el primer equip de la història del futbol femení espanyol a jugar competició europea tornarà a fer-ho tretze temporades després. Serà la primera vegada amb l’actual format i la quarta en el còmput global després de les experiències en les campanyes 01-02, 02-03 i 08-09.

El conjunt de María Pry ho mereixia després d’un any pràcticament impecable en la lliga regular i ho va certificar amb contundència en un clàssic del campionat. El domini va ser aclaparador des de l’inici; hi havia tant en joc que ningú es podia permetre una distracció, un error. I a la mitja part ja vencien 3-0 davant de les basques. Va avisar Andonova amb un xut llunyà i només un minut després, en el 23’, Esther va disparar des de fora al travesser. El rebuig va caure a les botes de Toletti per a fer l’1-0. Sense a penes temps per a celebrar-ho, les llevantinistes es van reafirmar a més dos minuts després. Es va consolidar el lideratge d’Esther com a màxima golejadora de la lliga (28 dianes), que aconseguia el 2-0 després d’una magnífica assistència de Zornoza. I precisament Claudia seria protagonista quan el descans apuntava per a tancar pràcticament la trobada amb el 3-0.

Es va viure amb calma la segona part. La glòria estava molt a la vora i només quedava esperar. Es va assaborir el segon temps; van ser 45 minuts per a veure el debut d’Estela Carbonell amb el primer equip, la seguretat defensiva de l’equip (l’Athletic a penes va generar perill) per a tancar una altra porteria a zero de Valenzuela o un golàs per a emmarcar d’Andonova, des d’uns 30 metres de distància.

L’equip de María Pry, que no continuarà el pròxim curs al capdavant de la banqueta, va complir ahir el seu objectiu prioritari per a la 20/21: la classificació per a la pròxima Champions. Es podria dir que ha sigut una temporada de notable alt a Buñol; només va faltar la cirereta del pastís que va poder arribar en forma de trofeu, aquell que es va quedar a només un pas per haver caigut en les finals de la Supercopa d’Espanya o la Copa de la Reina.

Però en l’ADN de les granotes està superar-se cada dia. Malgrat sengles decepcions, elles sempre van traure forces per a continuar i ahir van aconseguir una fita en la història del club. La felicitat del vestuari va ser absoluta. “Ha sigut un moment únic, hem guanyat un gran rival i hem aconseguit l’objectiu principal”, va manifestar Zornoza. “Teníem un somni i l’hem aconseguit”, va expressar Alharilla. “És la guinda que ens faltava, hem lluitat per dos títols i ens fiquem en la Champions. Temporada redona”, va tancar Pry.