L’Ajuntament de Sagunt, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, ha obert un període de consultes per a definir el futur passeig marítim del Port. Aquest primer pas en el llarg procés per a obtindre el vistiplau de la Demarcació de Costes i el finançament del projecte s’obri hui des de les diferents plataformes digitals de Participa Sagunt, en què s’obtindran per via telemàtica fins al 8 d’agost les opinions no només dels veïns de Sagunt, sinó també d’usuaris de la platja i turistes en general.

Entre les preguntes destaquen les connexions entre el passeig i la platja, els usos per als diferents espais, la valoració dels edificis existents, les millores en les dotacions públiques i el mobiliari urbà, els espais verds, les connexions dels dos extrems del passeig amb la Senda Blava i el Pantalà o la mobilitat. L’objectiu marcat des del mateix Ajuntament és “crear un espai amable, inclusiu i respectuós amb el medi ambient”. Aquesta iniciativa també inclourà reunions amb les associacions del municipi en els diferents consells sectorials de Medi Ambient, Comerç, Igualtat, Turisme i Infància, a més del Consell Econòmic i Social.

En la presentació d’aquest procés participatiu, l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va explicar que “per a obtindre la concessió del passeig, Costes ens demana un estudi profund sobre la remodelació i aquest és el primer pas per a conéixer el que volen els ciutadans. És un projecte estratègic que anirà més enllà d’aquesta legislatura, així que busquem el màxim consens perquè el treball tinga continuïtat, siga com siga el resultat de les pròximes eleccions”. En la presentació també van participar la regidora de Participació Ciutadana, Ana María Quesada, així com Xelo Bosch, encarregada de posar en marxa el procés participatiu.