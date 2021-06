Compromís pel Verger ha exigit la dimissió immediata de l’alcalde del Verger, Ximo Coll, després de considerar la Fiscalia d’Alacant que tant ell com l’alcaldessa dels Poblets, Carolina Vives, van poder cometre un delicte de suborn impropi passiu en “colar-se” en la vacunació contra el coronavirus.

Els valencianistes indiquen que han esperat alguna reacció del PSPV. Asseguren que els grinyola el “silenci estrident” dels socialistes i es pregunten si és per “simple deixadesa o complicitat i suport”. El PSPV va suspendre de militància aquests dos alcaldes després de vacunar-se de manera irregular.

Compromís adverteix que Coll està “a les portes de la imputació” i “podria convertir-se en el primer alcalde del Verger inhabilitat judicialment”. L’acusa de “menysprear” les normes sanitàries i de “retardar” les ajudes a empreses i autònoms del municipi.

Els valencianistes insten el PSPV local a desmarcar-se de l’alcalde i iniciar una “transició”. Però deixen clar que davant de “la no reacció” dels socialistes contemplaran “totes les opcions que tenim sobre la taula per a forçar la dimissió de Ximo Coll, que no mereix estar ni un minut més al capdavant de l’alcaldia del Verger”.