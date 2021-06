La Comunitat Valenciana mantindrà les restriccions que va imposar a l’oci nocturn, que tancarà a les dues de la matinada, ja que es considera que ha de prevaldre el principi de “prudència” i que les reobertures dels sectors “han de ser progressives”, com s’ha fet fins ara, van indicar ahir fonts de la Generalitat a Levante-EMV.

Les autoritats valencianes prenen aquesta decisió en virtut de l’“autonomia” de la qual disposen, després que el Ministeri de Sanitat proposara en la comissió interterritorial un nou pla amb concessions a l’oci nocturn. Després de les reclamacions d’algunes comunitats autònomes, que demanaven una franja horària més àmplia per a obrir aquest tipus de negocis, el Govern va proposar que obriren més tard de les dues. L’executiu valencià opina que “està bé que cada autonomia decidisca”, però que el de l’oci nocturn és un sector en el qual cal actuar amb cautela en la desescalada, amb experiències com les de la pujada de contagis després de l’estiu passat, quan hi va haver una certa obertura.

Tot i que la Comunitat és en l’actualitat el territori amb una incidència de covid-19 més baixa, amb 39,76 contagis per cada 100.000 habitants, en el conjunt dels dies passats hi va haver un lleuger repunt, ja que la incidència va baixar dels 30 casos. En aquest context, les mesures inicials de la Generalitat —que van entrar en vigor dimarts— continuaran avant. El president de la Generalitat, Ximo Puig, havia dit ahir al matí que comprén el sector de l’oci, però que el virus continua “ací”, amb persones que entren als hospitals.

Abans de saber que el Consell no s’adheriria a la nova proposta flexibilitzadora de Sanitat, les patronals d’hostaleria i oci de la Comunitat Valenciana ja havien recorregut davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana les mesures que els obligaven a tancar a les dues i en van reclamar “la suspensió cautelar”. Els empresaris de restauració i oci nocturn fa setmanes que estan fent força en aquest sentit i van qualificar de “limitacions molt severes” i “desproporcionades” les mesures de la Generalitat, i van posar l’accent en el fet que la situació epidemiològica a la Comunitat està “en nivell baix” de risc.

Segons ells, les restriccions que es mantindran suposen “una greu afecció al dret de llibertat d’empresa perquè causen un greu perjudici patrimonial” als sectors afectats, mentre prop d’un 23 % de la població valenciana ja està vacunada amb pauta completa.

Com que tancarien més prompte que els seus companys d’altres comunitats autònomes, els empresaris consideren que “es causaria una greu afecció de reparació impossible i molt difícil per a les empreses”.