La innovació educativa navega a tota vela a Dénia. Els alumnes de l’institut Maria Ibars han fet de mestres d’aixa, tècnics de drassana, calafats... S’han submergit en els oficis de la mar i han construït un vaixell de vela molt mariner. Han seguit el patró dels clàssics Vaurien, vaixells de vela lleugera que naveguen d’allò més bé. Aquest matí han varat el vaixell al varador del Club Nàutic de Dénia. Es diu “Penyamar”, que és el nom de la casa a Dénia de l’escriptora Maria Ibars i el títol també del seu poemari. El veler flota a meravella. Els alumnes han desplegat el velam i el vaixell ha lliscat, gràcil, per la mar. El projecte d’innovació no acaba ací. Més aïna comença. El pròxim curs els estudiants utilitzaran el veler per a cartografiar tota la posidònia oceànica del litoral denier.

El director de l’IES Maria Ibars, Josep Antoni Server, ha destacat que tot l’institut s’ha involucrat a construir el vaixell. Ha donat les gràcies a la fundació Salom Sabar per aportar peces imprescindibles. “El Penyamar està fet per a navegar. Navegarà per la costa de Dénia i els nostres alumnes cartografiaran la posidònia. El patronejarà Santi Zeiller (el professor de Tecnologia)”.

Server també ha demanat que es reediten les poesies i novel·les de Maria Ibars, ja que és pràcticament impossible trobar la seua obra. L’alcalde, Vicent Grimalt, ha recollit el guant i ha convingut en el fet que cal reeditar l’obra d’aquesta escriptora.

A la varada, també ha assistit la directora general d’Innovació, Margarida Castellano.