La Coordinadora Empresarial d’Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) reclama a la Generalitat que alce el “veto” al sector i els permeta obrir fins a les tres i mitja del matí com a mínim, a més de recuperar el servei en barra i la possibilitat de ballar en pista en lloc del tancament a les 2.00 hores.

Davant del primer cap de setmana sense toc de queda, la patronal adverteix que és previsible que “més de 200.000 joves es concentren en centenars de places amb total impunitat” per a celebrar botellots que incrementen el risc sanitari, juntament amb “una proliferació de festes clandestines de tota mena”.

Tot això, mentre denuncia que l’oci nocturn i l’hostaleria continuen subjectes a “severes restriccions” d’horaris i aforaments i a la “falta de previsió i planificació” d’intervencions de conscienciació i control en la via pública per part del Govern Valencià.

I d’acord amb les concentracions multitudinàries en ciutats com Madrid i Barcelona, defensa la seua oferta d’oci reglat amb totes les mesures i els protocols higienicosanitaris activats. “Continuem asseguts en el banc dels acusats, amb horaris i aforaments que fan inviable la nostra activitat, especialment en pubs i discoteques”, lamenta en un comunicat.

Segons els seus càlculs, el 35,4 % dels locals del sector encara no pot obrir i el 64,6 % ho farà amb previsions de facturació per davall del 30 %. Per categories, obrirà “un 80 % dels pubs que han resistit” i un 33 % de discoteques i similars, la qual cosa veu com una reobertura “a la desesperada i inviable”.

En aquest escenari, la CEOH exigeix a la Generalitat que revise i modifique el seu decret del passat 4 de juny sobre la reobertura de locals d’oci, després de la decisió del Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes segons la qual l’hora de tancament es pot ampliar més enllà de les dues del matí en funció de la situació epidemiològica, cosa que correspon decidir a cada govern autonòmic.

Les seues peticions són recuperar l’activitat dels bars fins a les 1.30 hores, com marca la seua llicència, i l’ampliació dels horaris dels locals d’oci fins a les 3.30 hores com a mínim, cosa que relaciona amb l’anunci de Catalunya de reobrir les discoteques fins a aquesta hora a partir del 21 de juny.

També vol recuperar el servei en barra i eliminar el criteri dels aforaments per a calcular la capacitat dels establiments, així com delimitar únicament el respecte de la distància interpersonal i habilitar les pistes de ball amb mascaretes.

Evitar una “nit de Cap d’Any a l’aire lliure” per Sant Joan

Per a la coordinadora, són mesures que resulten urgents i imprescindibles per a evitar que d’ací a dues setmanes, amb l’arribada del solstici i la celebració de Sant Joan, es produïsca “una nit de Cap d’Any a l’aire lliure que siga desastrosa en l’aspecte sanitari per a la Comunitat Valenciana”.