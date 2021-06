El mosquit tigre segueix el seu avanç imparable a la Comunitat Valenciana, on ja ha colonitzat el 83 % del territori. De fet, són cada vegada més els municipis que pateixen la incòmoda plaga d'Aedes albopictus, un insecte que no sols provoca unes doloroses i molestes picades, sinó que també pot convertir-se en el vector de la transmissió de malalties tan perilloses com el dengue o la chikunguya.

El mosquit tigre s'ha detectat a València, Alacant i Castelló de manera creixent, amb una presència cada vegada major i més extensa als municipis de la Comunitat Valenciana. A continuació, t'oferim les últimes dades oferides per la Generalitat sobre l'existència de plagues de mosquit tigre en els diferents municipis valencians.

Mapa de municipis valencians afectats pel mosquit tigre

Consulta les localitats en les quals la Conselleria de Sanitat ha detectat l'Aedes albopictus i ja el considera una plaga, ja que és capaç de reproduir-se a una velocitat de vertigen. De fet, cada femella d'aquests mosquits pot posar uns 80 ous cada cinc o sis dies a l'estiu. Posen els ous en les parets de recipients o en xicotets espais on s'acumula l'aigua, sempre prop de les zones habitades per l'ésser humà. "Els ous no són perceptibles a simple vista", destaca Sanitat.