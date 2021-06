La Policia Local de Dénia va ser un dels cossos policials homenatjats en la gala de la campanya d'Escuts Solidaris celebrada aquest cap de setmana al balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella. Els agents Aránzazu Cabanes i Juan José Palacios van recollir la Creu d'Honor per la seua "implicació, dedicació i esforç" en la campanya de recollida de fons per a crear el Pediatric Cancer Center de l'Hospital de Sant Joan de Déu i per a la investigació del càncer infantil.

La campanya, en la qual tota la Policia Local de Dénia ha col·laborat activament, ha aconseguit recaptar 500.000 euros. En la gala es va reconéixer la solidaritat i l'altruisme dels agents deniers.