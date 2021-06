L'atur ha avançat la crisi econòmica i torna a col·locar-se com el primer problema nacional en el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de juny, un sondeig en el qual el coronavirus descendeix a la tercera plaça de la llista, amb la seua cota més baixa fins ara enguany.

En concret, la desocupació apareix esmentada en el 40,2 % dels qüestionaris, amb la qual cosa s'anota el seu percentatge més alt dels últims mesos. L'última vegada que figurava en el primer lloc va ser el setembre de 2020, després del confinament i l'estiu, però llavors ho feia amb un 30,7 %, quasi deu punts menys que ara. El seu percentatge més baix des de l'inici de la pandèmia i de les últimes dècades va ser al novembre (24,3 %).

L'ascens de l'atur desplaça a la segona posició els problemes econòmics, que estaven liderant la taula des de febrer. Són esmentats pel 39,9 %, davant del 46,3 % de maig, i recupera xifres similars a les del passat octubre.

Per la seua banda, les al·lusions al coronavirus cauen al 33 %, la qual cosa el deixa com a tercer problema nacional, amb la seua cota més baixa des que va arrancar 2021. En concret, ha caigut 20 punts des de gener, quan va començar el procés de vacunació i era el primer problema, però encara no arriba al seu mínim, el 25,1 % de juny de 2020, just al final de la primera onada.

Polítics, partits i Govern

La quarta preocupació nacional continua sent els problemes polítics, amb un 16 % en la línia dels últims mesos, seguits del mal comportament dels polítics (14,9 %) i de la sanitat, que repeteix en la sisena posició amb un 13,9 %.

La falta d'acords i la inestabilitat política es manté com a seté problema, pujant 1,3 punts fins al 9,7 %, i just darrere apareixen el Govern i els partits amb un 8 %, quasi el doble que el mes anterior.

Immigració i Catalunya

A més, l'estudi fet públic aquest divendres revela un increment de la inquietud per la immigració després de l'última crisi amb el Marroc, però, encara que els esments a aquest fenomen com un problema quasi es doblen des de maig, és només del 4,7 % i figura en el tretzé lloc.

També creix, en passar de l'1,2 al 3,5 %, la inquietud que genera la independència de Catalunya, un ascens que es produeix després de la formació del nou executiu català d'ERC i Junts i el debat sobre la concessió dels indults als líders del procés.

Problemes personals

La llista de problemes personals l'encapçala la crisi econòmica (28,9 %), seguida de l'atur i el coronavirus que empaten amb un 22 %. Després apareixen la sanitat (13,2 %) i les preocupacions personals (7,9 %).

La inquietud per la conjuntura econòmica s'evidencia també quan es pregunta expressament sobre aquesta, ja que el 79,7 % la defineix com a "roïna o molt roïna", encara que, això sí, són cinc punts menys que el mes anterior. L'economia va bé en opinió del 9,1 %.

El 58,4 % considera que la seua situació econòmica personal és "bona o molt bona", però hi ha un 24,1 % que la considera "roïna o molt roïna", 1,3 punts més que al maig.