La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d’ajudes del bo infantil per al pròxim curs 2021-2022, destinada a les famílies que escolaritzen els fills i filles de 0 a 3 anys en escoletes privades i en els trams 0-1 i 1-2 en escoletes municipals.

El departament del conseller Vicent Marzà invertirà 61 milions d’euros en ajudes econòmiques per al bo infantil durant el pròxim curs 2021-2022, cinc milions i mig d’euros més que en el curs actual.

Amb aquest augment del 10 %, la Conselleria d’Educació dobla la inversió destinada al bo infantil respecte al pressupost assignat el curs 2014-2015, que va ser de 27,2 milions d’euros. En aquest període, la inversió en el bo infantil per part de la Conselleria s’ha més que duplicat, malgrat que la natalitat valenciana ha caigut aproximadament un 20 %.

El curs que ve, segons destaca Vicent Marzà, “les famílies tindran més ajudes que mai per a escolaritzar els fills i filles en el tram 0-3 anys en escoletes privades o municipals, independentment de la seua situació econòmica. Accedir al tram 0-3 ja no és un luxe, és un dret que garanteix la igualtat d’oportunitats”.

L’alumnat beneficiari del bo infantil el curs que ve seran les xiquetes i xiquets nascuts en 2019, 2020 i 2021 matriculats en centres privats de primer cicle d’Educació Infantil, així com l’alumnat de 0-1 i 1-2 anys matriculat en escoles municipals valencianes per al curs 2021-2022.

L’ajuda màxima per al tram de 2 a 3 anys s’incrementa fins als 220 euros mensuals, 40 euros més que en el curs actual. En la resta d’edats, es mantenen les ajudes màximes i mínimes establides per al curs actual. Concretament, de 0 a 1 anys, l’import total màxim continuarà sent de 200 euros; i el mínim, de 70 euros mensuals. En el tram d’1 a 2 anys, l’import màxim es manté en 120 euros; i el mínim, en 70 euros mensuals.

Les famílies de l’alumnat de 0-3 anys matriculat en centres privats de primer cicle d’Educació Infantil, i les de l’alumnat de 0-1 i d’1-2 anys matriculat en escoletes municipals per al pròxim curs 2021-2022 podran presentar la sol·licitud, en el seu centre educatiu, des del dimecres 23 de juny fins al dilluns 12 de juliol.

Aquells sol·licitants que ja s’han beneficiat del bo infantil en cursos anteriors només hauran d’entregar la sol·licitud. No obstant això, en els casos en els quals la situació familiar haja variat respecte del curs anterior, també s’haurà d’entregar la documentació preceptiva.

Educació tindrà en compte la renda familiar com a criteri principal per a la concessió de les ajudes. L’import de l’ajuda que corresponga a cada família es determinarà en funció de la renda per capita familiar de l’exercici 2019.