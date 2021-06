El regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, Aarón Cano, va convocar, ahir a la vesprada, veïns i hostalers a la central de la Policia Local per a buscar solucions als problemes de convivència derivats de l’oci nocturn a la ciutat. La reunió va estar presidida també per Maite Ibáñez, regidora de Joventut, Educació, Acció Cultural i Cooperació; José Vicente Herrera, comissari principal en cap de la Policia Local de València; i María José Broseta, presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València. A més, hi van assistir representants de les associacions veïnals de Ciutat Jardí o plaça d’Hondures o d’entitats com la Coordinadora d’Hostaleria de Barris de València o la Federació Empresarial d’Hostaleria de València.

Dret al descans dels veïns i evitar els excessos de l’alcohol

“No tenim una solució màgica per al problema del botelló, però hem de buscar solucions imaginatives. Cap gran ciutat ha aconseguit eliminar-lo, però sí que tenim l’obligació de minorar-ne els efectes: el dret al descans dels veïns i els problemes derivats de l’excés de consum d’alcohol en els joves, en la seua salut mental, ells i elles són el nostre futur”, assenyalava el regidor Aarón Cano. Durant la seua intervenció davant d’hostalers i de veïns, va afegir que és un problema “que va molt més enllà del soroll”, raó per la qual va anticipar la creació d’un instrument previst en la imminent ordenança de civisme, la Mesa de Convivència, on es promouran tres equips de treball, un per a qüestions d’oci i dos per a abordar els problemes de convivència a Marxalenes i Orriols, en els quals s’implicaran altres àrees de l’Ajuntament, com Sanitat o Espai Públic, a més de la Policia Nacional i l’Autonòmica. A més, el regidor es va comprometre també a donar cabuda en aquesta nova mesa a altres agents socials, com els joves, per mitjà del Consell de la Joventut.

Donar veu als joves

En aquest sentit, la responsable de Joventut, Maite Ibáñez, va celebrar “aquesta aposta de diàleg amb la joventut, atés que agrupa joves des dels 13 fins als 30 anys, en què el consum d’alcohol té repercussió en la salut mental o addiccions”. “És fonamental que les persones joves tinguen veu i siguen part de les solucions per a establir les bases de l’equilibri entre l’oci nocturn i el descans veïnal”, ha manifestat la regidora de Joventut.

Rebuig d’una política basada exclusivament en les actuacions policials

“No podem repetir sempre la mateixa fórmula, perquè és evident que no ha solucionat els problemes, hem d’idear altres solucions i aquestes no poden ser mai policials; qui pense això, estarà equivocat. Hem de buscar solucions entre tots i totes, aliances”, va assenyalar Aarón Cano, que va traslladar la prioritat de continuar treballant en la identificació de tots aquells locals que estan incomplint les seues obligacions quant als horaris o l’extensió de les terrasses. A les places d’Hondures i Cedre, totes dues dins de l’àmbit d’actuació de la 7a Unitat de Districte de la Policia Local de València, 88 locals han sigut denunciats en els últims tres mesos.

Totes les associacions veïnals i representants de les entitats d’hostaleria presents van prendre la paraula en un espai que el regidor Aarón Cano va qualificar “de diàleg, de cerca conjunta de solucions; no un espai de confrontació”, va manifestar l’edil de l’Ajuntament de València en una reunió en la qual veïns i hostalers van intercanviar impressions. “Aquestes situacions representen un problema per a la nostra salut”, van coincidir a assenyalar diversos representants veïnals, mentre que els hostalers es van considerar “part de la solució i no només del problema”, va manifestar Víctor Fernández, hostaler de la plaça d’Hondures.