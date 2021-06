L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), empresa pública dependent del Ministeri de Transports, afronta un altre estiu d’obres en el corredor mediterrani que tindrà una afecció directa en els serveis de Rodalies i de la línia d’alta velocitat Madrid-Castelló. Els treballs extraordinaris en el corredor mediterrani consistiran en la instal·lació de catenària rígida en el túnel del Cabanyal o de Serreria en totes dues vies per a permetre la circulació de trens de fins a 4 metres d’altura (fins ara, en aquest punt, en poden circular de 3,5 metres). Aquesta actuació és la que afectarà els trens d’alta velocitat Madrid-Castelló, que, en lloc d’ample internacional, hauran de tornar a ser trens d’ample variable durant tot el mes d’agost. L’efecte per a l’usuari serà el temps de viatge entre la capital de la Plana i Madrid, que augmentarà entre 15 i 25 minuts més. Els treballs en el túnel del Cabanyal o de Serreria s’executaran entre el 26 de juny i el 31 d’agost, segons han explicat aquest matí el responsable d’Adif, Fernando Ugena; el comissionat del Govern per al corredor mediterrani, Josep Vicent Boira i el gerent d’Alta Velocitat, Juan Manuel Yerves.

Les altres dues obres del corredor mediterrani que s’executaran aquest estiu seran l’adaptació a l’ample mixt de les estacions de Borriana i Massalfassar, a més de la prolongació de les vies d’apartat a longituds de 750 metres. A Borriana, les actuacions es duran a terme del 26 de juliol al 3 de desembre, i a Massalfassar, on ja estan executant-se, es prolongaran fins al 24 de setembre. Aquestes actuacions obliguen Renfe Operadora a avançar l’horari d’estiu en la línia C6 de Rodalies, la qual cosa suposa una reducció dels trens de Rodalies dels 79 actuals de dilluns a divendres a 53. “Hem hagut d’avançar l’horari d’estiu tres setmanes abans en la C6, però compensarem aquesta reducció de trens amb el servei de trens Civis en doble composició, perquè les molèsties siguen les mínimes possibles per als viatgers”, ha explicat el gerent de Rodalies de València, José Luis Gil. Per a compensar la reducció d’oferta, el gerent ha afegit que es podrà viatjar a Castelló pel mateix preu en els trens de Rodalies i en els de Mitja Distància entre València i Vinaròs i Tortosa.

Es tracta, segons ha justificat el comissionat del corredor mediterrani, Josep Vicent Boira, d’“actuacions importants i extraordinàries per a la interoperabilitat del corredor mediterrani. Sense aquestes actuacions, no és possible garantir l’autopista ferroviària entre la Font de Sant Lluís, el port i la Ford”.