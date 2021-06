La Policia Local de València començarà a desallotjar les platges de la ciutat aquesta vesprada a les 19.30 hores amb la finalitat d’evitar la concentració de persones per a la nit de Sant Joan, una celebració que està prohibida per segon any consecutiu a causa de la pandèmia. Encara que no està permés fer fogueres i organitzar festejos, deixar obertes les platges haguera facilitat la concentració de persones i l’organització de macrobotellons, valora la Policia.

Per a dur a terme aquesta tasca, es calcula que només a València es mobilitzaran 400 agents dels diferents cossos i forces de seguretat de l’Estat. La Policia Local, en concret, desplegarà 213 agents i muntarà un post de comandament avançat que coordinarà tot el dispositiu.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va demanar “prudència” a la població i sobretot als més joves, perquè “encara que la vacunació continua avançant, la incidència acumulada a la ciutat està per damunt de la que hi havia l’any passat per aquestes dates”. El seu missatge és que “siguem responsables enguany i ja hi haurà altres moments per a celebrar Sant Joan”.

Dispositiu de neteja

En qualsevol cas, i malgrat estar prohibida la festa, per al dia de hui s’han mobilitzat alguns altres serveis municipals. L’Ajuntament de València, mitjançant la Regidoria de Gestió Sostenible de Residus i Neteja d’Espai Públic, ha establit un reforç del dispositiu de neteja en Sant Joan. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha recordat que la Policia Local tractarà d’evitar les aglomeracions. “No obstant això, i davant de la possibilitat que es detecten focus de brutícia i d’acumulació de residus, des de la responsabilitat de la gestió municipal volem tindre preparat un dispositiu de reforç perquè tot romanga net i evitar focus d’insalubritat”, va dir el vicealcalde.

A les platges del nord de la ciutat (Cabanyal i Malva-rosa), l’operatiu habitual de neteja es reforçarà amb quatre operaris en el torn de vesprada, que treballaran en el buidatge de papereres i la neteja del passeig marítim. Això suposa que, entre el dispositiu ordinari i el de reforç, es comptarà amb un total de set operaris en el torn de vesprada.

L’endemà, 24 de juny, festivitat de Sant Joan, es disposarà de 20 operaris i un camió recol·lector més per a reforçar la recollida i neteja del passeig marítim i de la platja. Entre tots dos espais, hi haurà un total de 36 operaris assistits per dos vehicles recol·lectors i dos vehicles amb pala renta-arena. A més, aquest mateix dia a la vesprada, el torn també disposarà de quatre operaris per a reforçar el buidatge de papereres i la neteja del passeig marítim. En total, hi haurà set operaris en el torn de vesprada.

En la resta de barris dels districtes de Poblats Marítims i Quatre Carreres, s’ha preparat el dispositiu habitual prepandèmia davant de l’efecte de les possibles concentracions de persones que s’hi puguen produir. Aquest dispositiu està integrat per sis operaris amb una agranadora i una màquina netejavoreres, que actuaran a partir de les 7.00 hores del dia 24 de juny.