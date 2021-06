“El món està ple de Guillems, entre tots aconseguirem grans avingudes per a la llibertat”. Tal com estava previst per a l’entrada de l’estiu, el poble de Burjassot, de la mà de l’Associació Cultural Bassot, va homenatjar la memòria del jove maulet i antifeixista Guillem Agulló i Salvador amb un concert en el 28é aniversari del seu assassinat a les mans de la barbàrie. L’homenatge, amb el lema “Guillem, nosaltres no t’oblidem”, es va fer extensiu a totes les víctimes de la desraó i la intolerància.

La Casa de Cultura de la Ciutat de les Sitges —municipi oficialment declarat el juny de 2013 “poble contra el feixisme, el racisme, l’homofòbia i la xenofòbia” — va albergar dissabte a la vesprada una trobada que nombroses persones, col·lectius vinculats a la lluita contra els delictes d’odi, sindicats, entitats com Escola Valenciana, la Universitat de València i Acció Cultural del País Valencià, entre d’altres, a més del consistori burjassoter, van fer possible per a “mantindre encesa la flama per un futur millor” i “dir no a aquells espais que parlen i actuen des de l’odi i la violència”.

El Cor de l’Eliana —que va obrir el recital—, el cantautor Pau Alabajos i el grup de folk El Diluvi —que va abaixar el teló— hi van posar la música i els versos. Com va cantar el “cronista de meravelles”, Vicent Andrés Estellés, “no podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu”. L’auditori es va tenyir d’esperança.