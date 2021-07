El ritme de vacunació a la C. Valenciana avança a bon ritme. Ahir van començar a immunitzar-se els nascuts entre 1982 i 1991, però no són els únics. Els estudiants que tenen previst anar-se’n d’Erasmus el curs que ve o fer un estudi internacional també rebran la vacuna aquesta setmana. Per a aquest grup estan aprovades les dosis de Moderna i de Pfizer, i la Comissió de Salut Pública haurà de debatre sobre si es pot utilitzar també la de Janssen, que compta amb l’avantatge de completar la pauta amb una sola dosi. La Comunitat Valenciana continuarà una setmana més en xifres de vacunació massiva contra la covid i té previst administrar, en els pròxims set dies, 451.816 dosis de la vacuna.

Davant d’aquest panorama, sorgeixen diferents dubtes: quan estaré completament immunitzat? Segons l’última actualització del document d’estratègia de vacunació contra la covid-19, elaborat pel Ministeri de Salut el passat 22 de juny, la immunitat completa dependrà de la vacuna administrada.

Quan s’aconsegueix la immunitat total de les quatre vacunes?

La vacuna Pfizer/BioNTech, la primera aprovada per l’Agència Europea del Medicament (EMA), té una eficàcia del 94,6 % després de la segona dosi. Aquesta vacuna s’administra a partir dels 12 anys i és la més ràpida a generar una immunitat total.

A partir de la segona dosi, la immunitat s’aconseguirà al cap de 7 dies. No obstant això, els majors de 60 vacunats amb les dues dosis d’AstraZeneca i els majors de 18 vacunats amb les dues dosis de Moderna aconseguiran una immunitat total 14 dies després d’haver completat la pauta de vacunació. L’eficàcia d’aquestes vacunes és del 80 % i del 93,6%, respectivament.

Finalment, la Janssen, que s’administra a majors de 18, és l’única vacuna que requereix només una sola dosi per a completar la pauta de vacunació. La seua eficàcia contra la covid-19 és del 76,7 % al cap de 14 dies de la vacunació. Encara que 28 dies després de la vacunació, s’aconseguirà el 85,4 % de protecció.

Quan aconsegueixen la immunitat total els vacunats amb una primera dosi d’AstraZeneca i una segona de Pfizer o Moderna?

La immunitat de les persones que hagen completat la seua pauta de vacunació amb una combinació d’una primera dosi d’AstraZeneca i una segona dosi de Pfizer o Moderna, dependrà d’aquesta segona dosi. En el cas de Pfizer, serà de 7 dies i en el cas de Moderna, serà de 14.

Quan aconsegueixen la immunitat total els que han passat la covid-19?

Les persones que hagen passat la covid-19 només rebran una dosi i seran vacunades al cap de sis mesos. Així mateix, aconseguiran una immunitat total en funció de la vacuna administrada. En el cas d’AstraZeneca o de Moderna, serà al cap de 14 dies; i en el cas de Pfizer/BioNTech, al cap de 7 dies.