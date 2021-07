L’exsubdelegat del Govern Rafael Rubio deixa la presó. Això ocorrerà aquesta mateixa vesprada en aplicació de la interlocutòria que ha signat hui la jutgessa d’Instrucció número 13 de València, instructora del cas Assut II que investiga una trama de corrupció urbanística municipal en la qual Rubio està imputat per prevaricació i blanqueig.

La jutgessa entén que ha cessat el risc d’alteració de proves —el concepte inclou possibles testimonis dels fets— que la van portar a decretar presó per a Rafael Rubio el passat 15 de maig, per la qual cosa estima convenient dictar llibertat provisional. Això sí, l’eixida de presó és amb condicions: acudir a signar setmanalment a un jutjat, retirada del passaport i prohibició d’eixida del territori nacional. Les mateixes que la jutgessa ja va fixar per als altres dos investigats que van quedar en llibertat el passat 2 de juny: l’empresària immobiliària Mónica M. S. i el presumpte enginyer financer de la trama, Joaquín P. R.

Exactament dos mesos a la presó

L’acte de l’eixida de presó de Rubio arriba després de passar exactament dos mesos privat de llibertat, ja que va ingressar en la presó de Picassent la nit del 15 de maig, però feia dos dies, des de primera hora del matí del dia 13, que es trobava detingut, primer a la seua casa i després als calabossos de la Guàrdia Civil de la Comandància de València.

La decisió de la instructora es produeix en resposta a la primera i única sol·licitud de llibertat provisional que ha plantejat l’advocat de Rubio, el lletrat Virgilio Latorre, que va presentar a finals de la setmana passada i que obeeix al bon avanç de la investigació, que ha permés assegurar les proves sobre les quals Rafael Rubio encara podia tindre capacitat d’intervenció i alteració.

Les evidències reunides fins ara per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, juntament amb la Fiscalia Anticorrupció de València i la jutgessa d’Instrucció número 13 de la ciutat, estableixen que Rubio hauria rebut uns 300.000 euros —aquesta és la quantitat acreditada de moment— en suborns, per no comprometre els negocis del presumpte capitost de la trama, el constructor i promotor Jaime María Febrer, amb l’Ajuntament de València, en una època en la qual Rafael Rubio era líder i portaveu del Grup Socialista Municipal.

Comissions a polítics i funcionaris estratègics

Assut II, tal com ha informat Levante-EMV, investiga una trama de corrupció urbanística en la qual Febrer hauria repartit sucosos suborns, en diners en metàl·lic i en regals, tant a polítics amb capacitat de gestió, com és el cas, per exemple, de l’exvicealcalde i mà dreta de Rita Barberá a l’Ajuntament de València, Alfonso Grau, a qui s’investiga pel cobrament d’una quantitat que supera el milió d’euros, però també a funcionaris en llocs estratègics de l’Administració local. De moment, més de 40 d’aquests funcionaris han desfilat ja per les dependències de la Guàrdia Civil i, alguns, també pel jutjat.

Amb l’eixida de Rubio de presó, que ara es reincorporarà al seu lloc com a funcionari de carrera amb plaça a l’Ajuntament de València, ja només queden en la presó Grau i el presumpte corruptor i epicentre de la trama, Febrer.