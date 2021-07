Una vegada tancats el lateral esquerre, la davantera i l’extrem, a falta de saber com es desenvoluparà el futur de Roger Brugue, la incorporació d’un central que ajude a disminuir la xifra de gols encaixats a Orriols continua sent un assumpte de govern en clau granota. La secretaria tècnica, dues setmanes després d’obrir-se oficialment el mercat de fitxatges, té marcada en roig la urgència de pujar el nivell competitiu en la rereguarda, però, si no hi ha eixides, ningú podrà recalar al Ciutat de València. A més, el desfasament en els marges del fair-play financer, l’exercici del qual va finalitzar amb quasi dèsset milions de pèrdues, és una cruïlla pendent de resoldre, ja siga amb la venda de futbolistes que es troben en l’aparador o amb l’alliberament de fitxes pesades que no es corresponguen amb els minuts sobre el terreny de joc.

Mentre el Llevant es manté a l’espera de propostes interessants que li servisquen per a aconseguir equilibri financer, l’equip blaugrana sospesa opcions per a la part central. L’última, la de Funes Mori, defensa argentí de 30 anys que hui dia milita en el Vila-real i que va ser oferit a la secretaria tècnica, des de la Plana Baixa, com a solució als mals en defensa. El groguet agrada a la secretaria tècnica i la seua incorporació va estar damunt de la taula, però té un salari que hui dia és inassumible a causa de la situació econòmica. Això no obstant, la tessitura podria veure’s destensada si l’equip de la Ceràmica es veu amb l’“obligació”, si no busca desfer-se dels seus serveis amb facilitat, de negociar la seua eixida a la baixa, ja que el seu contracte finalitza d’ací a dotze mesos.

Independentment de quina siga la resolució sobre l’oferiment de Funes Mori, el que té clar el Llevant és que, en clau defensiva, Rúben Vezo és un actiu en el mercat que podria, primer, alleujar el deute (ja que l’objectiu és que isca traspassat), i, segon, habilitar noves operacions. El portugués, malgrat no rendir a l’altura de l’aposta que va fer el club per ell al final de la seua cessió en 2019, té pes en el mercat i és un nom que no passa de puntetes a nivell europeu. Tanmateix, no ha arribat res en ferm pel “14”. Una situació similar, encara que sense ser pròspera econòmicament, succeeix amb Róber Pier. Una eixida del gallec serviria, però, per a donar pas a fitxes noves.

Quan falta un mes i mig perquè la finestra de transferències baixe la persiana, el Llevant té clar el full de ruta que ha de seguir. Després de tancar tres incorporacions, la posició de central tornarà a ser una de les creïlles calentes. Amb Sergio Postigo i Óscar Duarte lligats, l’objectiu és elevar el nivell de competitivitat després que el balanç de gols encaixats i la contundència darrere haja sigut deficient. Una temporada més, serà una tasca pendent que resoldre. Quan falta un mes per al senyal d’eixida de la temporada 21/22, la direcció esportiva continua treballant per a donar-li els recursos necessaris a Paco López