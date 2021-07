València acollirà, la primavera de 2022, una cimera internacional sobre crisis pandèmiques en el marc del projecte europeu STAMINA. La Policia Local de València assumeix l’organització d’una trobada que comptarà amb ponents d’alt nivell que exposaran les lliçons que s’han aprés de l’actual crisi pandèmica i marcaran les línies sobre com abordar les pandèmies del futur.

“Hem d’aprendre de tot el que hem viscut i continuem vivint, per això és tan important que València aculla una trobada internacional en la qual experts de multitud de països intercanvien experiències per a abordar el futur”, ha assenyalat Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València. Cano ha recordat que la pandèmia “està encara lluny d’acabar i continua colpejant-nos amb virulència”. El responsable de Protecció Ciutadana ha insistit en la importància d’aquesta cimera que organitzarà la Policia Local de València, ja que “la unitat és fonamental per a abordar amb tota l’eficàcia possible el desafiament d’aquesta pandèmia i de les futures; tenim moltes opcions més de controlar el virus units que separats, unitat en un país i també entre països, perquè la resposta a aquesta i a futures pandèmies ha de ser global”, ha manifestat el regidor de Protecció Ciutadana.

Aquesta mateixa setmana, el responsable del Departament de Projectes Europeus de la Policia Local de València, José Luis Diego, s’ha reunit amb Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del Govern, que va confirmar la seua incorporació al projecte STAMINA i la participació del Centre de Coordinació d’Emergències Sanitàries que dirigeix en la cimera internacional que acollirà València la primavera de l’any que ve.