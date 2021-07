L’Ajuntament d’Alfafar, a causa de l’escalada en les dades positives de coronavirus, i la problemàtica derivada de la reglamentació aplicable als municipis confrontants, s’ha vist obligat a decretar el tancament de l’amfiteatre del parc de les Palmeres i el cercle del parc 8 de Març, a fi d’evitar aglomeracions i botellons per l’afluència de persones d’altres poblacions.

El dimarts de la setmana passada, els municipis confrontants de Sedaví i Benetússer van ser inclosos en la llista de la Conselleria de municipis amb toc de queda nocturn. Aquesta situació, que no preveu l’estructura i els fluxos entre els municipis, ha generat que nombrosos grups de joves acudisquen a Alfafar, que no té la mobilitat nocturna limitada, a fer activitats d’oci nocturn.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha explicat que “aquesta realitat suposa un greu perill per a la salut de la població d’Alfafar i dels mateixos joves; per tant, i pel principi de prudència, ja que no hi estem obligats, l’Ajuntament ha cregut oportú prendre aquesta mesura”.

Des de l’Ajuntament d’Alfafar se sol·licita el suport de l’Administració autonòmica, així com el reforç de la Guàrdia Civil i les policies locals de tots els municipis per a complir i fer complir la llei.