El jutge d’Instrucció número 4 d’Alzira, encarregat de la investigació de la desaparició i l’assassinat de la jove de 19 anys Wafaa Sebbah, homicidi pel qual està a la presó David S. O., àlies el Tuvi, va iniciar ahir la ronda d’interrogatoris dels amics tant de la xica com del seu presumpte assassí.

Tal com va avançar diumenge en exclusiva Levante-EMV, el magistrat té previst prendre declaració a 25 persones —tres més dels que havien transcendit en un primer moment—, la majoria del cercle més pròxim a Wafaa en l’any anterior a l’assassinat, comés la nit del 17 de novembre de 2019 en un dels habitatges de la família del Tuvi, a Carcaixent.

Encara que, inicialment, el jutge havia citat set persones per al matí d’ahir, finalment només sis es van presentar en els jutjats, ja que la compareixença d’una de les testimonis ha hagut de ser posposada després que la citada al·legara que es trobava malalta i que no hi podia acudir.

Es tracta d’una amiga de Wafaa, coneguda també del presumpte assassí, que va ser l’última persona que va estar amb la jove la vesprada en què va desaparéixer. De fet, és l’última persona que la va veure amb vida aquell dia, a excepció de David S. O. El jutge ha ajornat, doncs, el seu testimoniatge.

La declaració de l’amiga és important perquè, tal com ja va afirmar en la seua compareixença davant dels agents de l’equip d’homicidis integrat per especialistes de la Guàrdia Civil de València i de la Unitat Central Operativa (UCO), aquella vesprada va estar a la seua casa amb Wafaa. La testimoni, tal com va revelar a aquest diari després de la detenció del presumpte assassí, va parlar amb la jove aquell dia i van quedar que Wafaa aniria a la seua casa a prendre café. Van estar juntes poc més de mitja hora, ja que la testimoni venia d’una celebració familiar. Segons ella, “va eixir de la meua casa cap a les cinc i mitja de la vesprada”.

El viatge a Xàtiva

Només mitja hora després, es va produir la telefonada entre Wafaa i un septuagenari amb qui tenia una certa amistat, que va permetre saber, per la ubicació del telèfon de la xica, que aquesta es trobava a Xàtiva. Aquesta dada va permetre a la Guàrdia Civil establir que va ser a l’eixida de la casa d’aquesta testimoni i mentre es dirigia al domicili d’una altra amiga quan es va trobar amb el Tuvi i aquest se la va emportar en el seu cotxe a la capital de la Costera.

Els interrogatoris no només tenen com a objecte determinar si, com assenyalen els informes dels investigadors, algunes persones del cercle més pròxim a l’acusat coneixien el que li havia fet a Wafaa i van callar, cosa que l’acusació pública i la particular podrien considerar encobriment, sinó també aclarir diversos punts que segueixen en la penombra.

Una de les incògnites que el jutge, el fiscal i l’advocat dels pares de Wafaa tracten d’aclarir és per què David S. O. tenia tant d’interés per anar aquella vesprada a Xàtiva i per què hi volia anar acompanyat de Wafaa. Dit d’una altra manera, si simplement la va convidar a anar amb ell en la seua coneguda obsessió per Wafaa, buscant l’ocasió d’estar sols per a tractar, una vegada més, de tindre les relacions sexuals que la jove sempre havia rebutjat, algunes vegades fins i tot arribant a les mans amb el Tuvi, o si hi havia alguna una altra raó més.