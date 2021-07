“Tornem contents de València. Però li hem dit a la consellera Mónica Oltra que és trist arribar a l’extrem de vindre ací a concentrar-nos perquè ens abonen el deute”. Ana María Vadillo, presidenta d’Aprosdeco, i tota l’expedició que va acudir ahir a protestar a la plaça de Nules, on es troba la seu de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, van tornar amb un compromís en ferm. I els el va traslladar la mateixa consellera. “Sí, ens han dit que pujàrem. I ens ha rebut Mónica Oltra”, va dir Vadillo.

La Conselleria deu 580.000 euros a Aprosdeco, entitat sense ànim de lucre creada fa 46 anys i que gestiona el centre ocupacional i de dia per a persones amb diversitat funcional intel·lectual de la Xara. Fa uns dies, va abonar la mensualitat de novembre. Oltra va afirmar, ahir, que les factures de desembre i febrer es pagaran hui o, a molt tardar, dilluns. És una injecció d’uns 150.000 euros. Vadillo va avançar que la consellera es va comprometre al fet que el 17 d’agost s’abonen les mensualitats de març, abril i maig. De les de juny i juliol, encara no s’ha iniciat el procediment.

La presidenta d’Aprosdeco va assegurar que la consellera es va disculpar per uns impagaments que han provocat que els 33 treballadors del centre de la Xara, al qual acudeixen 91 usuaris amb diversitat funcional, no cobren la nòmina de juny. “Ens ha dit que no ha de repetir-se això d’acumular més de dues mensualitats sense pagar”.

“Si compleixen, és un alleujament molt gran. Véiem que passava el temps i que l’asfíxia era cada vegada més gran. Temíem que els treballadors no cobraren tampoc juliol i agost”, va dir Vadillo.

La Conselleria també va oferir a Aprosdeco demanar un avançament del 80 % del deute mitjançant la banca ètica Triodos. L’interés és molt baix. La negociació la faria directament el secretari autonòmic d’Hisenda.