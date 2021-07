Les restriccions contra la covid marcaran pràcticament tot l’estiu. Almenys, les setmanes de més afluència entre juliol i agost. L’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a l’ampliació del toc de queda en 77 localitats i la limitació de reunions socials a 10 persones, tal com va sol·licitar el Consell, dibuixen, al costat de les noves mesures d’aforament aprovades pel Govern valencià, i la prolongació de les ja vigents, el marc normatiu en el qual es mourà la Comunitat Valenciana fins al 16 d’agost.

“Fa dues setmanes va empitjorar l’estat de la pandèmia i necessitem aplicar-hi mesures contundents per tal de protegir la salut i el sistema sanitari”, va començar Ximo Puig la seua al·locució, després de reunir la Mesa Interdepartamental. Entre aquestes “mesures contundents” hi ha la restricció de la mobilitat nocturna, que s’estendrà, a partir de dilluns, dels 32 municipis en els quals estava vigent ara, fins a 77.

En total, seran 2,7 milions de valencians, més de la meitat de la població, els que veuran limitada la seua mobilitat entre la 1 i les 6 de la matinada. I ho faran perquè el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana hi va donar ahir el seu vistiplau, per considerar les mesures “equilibrades”, ja que “d’aquestes es deriven més beneficis per a l’interés general —contenció de la pandèmia— que perjudicis” i “no es coneixen altres mesures més moderades per a la consecució de l’objectiu”.

Per al TSJ, aquesta restricció de mobilitat nocturna selectiva “no només ofereix avantatges per a l’interés general, sinó que, per la franja horària que involucra i les excepcions molt importants que inclou, minimitza la seua afectació a l’activitat econòmica”. En aquest sentit, valora que les mesures “tracten d’encaixar de la millor manera possible les dues peces més importants (salut i economia, per aquest ordre) d’aquest insòlit trencacaps que representa l’actual pandèmia”.

“Òbviament, per a intentar impedir l’activitat coneguda com a botelló, hi ha altres mesures diferents de la limitació de la circulació nocturna, però també ens sembla clar que l’eficàcia d’aquestes mesures és molt inferior que la del denominat toc de queda”, agrega el Tribunal.

El toc de queda entrarà en vigor, segons va indicar la consellera de Sanitat, en 53 municipis més (decaurà en 8 dels 32 municipis en què està vigent) a partir de les 00.00 hores de dilluns, una vegada que es compta amb la resolució del TSJ, i durarà tres setmanes, perquè, en paraules de Puig, “necessitem comprovar-ne l’efectivitat i aplanar la corba”. Així mateix, des de la justícia autonòmica, també van validar la limitació de les reunions socials a 10 persones, una restricció que sí que estarà vigent en tota la C. Valenciana.

“Nosaltres sempre respectarem la decisió de la justícia”, va expressar el cap del Consell abans de conéixer la decisió del tribunal. Puig va agrair “la mirada del TSJ en l’objectiu que tenim ara tots els poders: la superació de la pandèmia”. A més, va insistir que seria “una irresponsabilitat no posar tot el que podem fer a l’empara de la lluita contra la pandèmia”.

En aquest “tot el que podem fer” s’inclouen noves mesures aprovades ahir en la Interdepartamental, amb la vista posada a evitar les grans aglomeracions, sobretot, en interiors.

En aquesta línia, el Consell va aprovar reduir els aforaments al 50 % dels espectacles en espais tancats, així com els esdeveniments esportius en aquests recintes. Així, el límit en aquests casos passa de 3.000 persones a 1.500. Aquests espectacles, a més, hauran d’acabar, com a més tard, a les 00.30 hores de la nit. També es redueix a la meitat l’afluència en les piscines recreatives, altament concorregudes en aquesta època de l’any. Aquestes restriccions se sumen a la prolongació de les ja vigents, com el tancament de l’oci nocturn.