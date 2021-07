No per repetida, l'escena deixa de sorprendre. Desenes de persones esperen durant la matinada en les platges de la turística Torrevieja per a col·locar abans de l'alba el para-sol i les cadires en primera fila.

Així va ocórrer la matinada del divendres al dissabte a la cèntrica platja del Cura de Torrevieja, on a les 5.30 hores ja s'amuntegaven desenes de persones amb el para-sol, les cadires i les tovalloles en mà esperant pacientment que els operaris municipals acabaren de netejar i parcel·lar l'arenal per a entrar-hi precipitadament a agafar lloc.

Vora les 6.10 hores els treballadors de l'Ajuntament de Torrevieja van acabar les seues tasques i els banyistes van entrar ràpidament per a triar un lloc on plantar el para-sol, sota una immensa lluna quasi plena i quan encara faltava quasi una hora perquè isquera el sol. Aquesta situació es va repetir, ja amb llum solar, en la resta de platges de Torrevieja, com la del Acequión o la de Los Locos, en una localitat, la cinquena en població de la Comunitat Valenciana, que té més de 80.000 habitants censats i que a l'estiu multiplica la xifra de residents.

No obstant això, les cues i presses per a plantar el para-sol en primera línia també han causat més d'un problema, ja que alguns banyistes es queixen que en aquesta «competició» algunes persones no fan cua, sinó que quan s'obri la veda salten per damunt del xicotet mur del passeig marítim i avancen totes les persones que poden. En qualsevol cas, la fórmula perfecta per a ordenar les platges sembla que no existeix.