Aquest diumenge s'ha produït un incendi en un garatge d'una finca de Favara, en l'avinguda Sant Cristòfol, a les 09.09 h, quan s'ha rebut una telefonada a través del 112 Emergències Comunitat Valenciana. El foc ha afectat una furgoneta i dues motos que es trobaven en l'interior del garatge. Hi han actuat dotacions i un sergent de Gandia i una dotació de Cullera, i ha sigut extingit a les 09.47 h. Després d'apagar-lo els bombers han romàs en el lloc del sinistre per a acabar de ventilar el garatge i els ocupants de la finca, als qual se'ls havia desallotjat per precaució, han pogut tornar a les cases vora les 11.45 h.