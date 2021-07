Xàbia allibera de cotxes les seues platges i promou que els banyistes s'hi desplacen amb bici. La brigada municipal ha "fabricat" aparcabicis per a situar-los en platges com la cala Blanca, la Barraca, la Granadella o el Primer Muntanyar. Els operaris els han creat amb les fustes que han sobrat de la tanca que s'ha col·locat al Primer Muntanyar perquè els cotxes no envaïsquen aquesta costa. Els aparcabicis s'integren en el paisatge. En cadascun es poden deixar cinc bicicletes. Ja s'han instal·lat els dos primers al Muntanyar, on ja s'havia detectat que, quan es van llevar els cotxes, es propiciava una nova mobilitat. Els banyistes hi acudeixen amb patinet elèctric i amb bici. També a peu, clar.