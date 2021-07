El mercat laboral de la Comunitat Valenciana encara afronta temps incerts segons les dades que facilita l'enquesta de població activa (EPA) corresponent al segon trimestre de 2021. L'autonomia va generar 55.100 nous llocs de treball entre abril i juny, la qual cosa suposa un increment del 2,77 % respecte al trimestre anterior. No obstant això, la xifra de parats, a diferència de la resta de l'Espanya, es va disparar en 15.600 persones; és a dir, un 3,96 % més que l'abril d'enguany. No ha sigut, per tant, un bon trimestre en l'àmbit del treball.

Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) revelen que la valenciana va ser una de les quatre autonomies on va pujar la desocupació (juntament amb Cantàbria, Castella i Lleó i La Rioja), la qual cosa contrasta amb el descens en la resta del país. A Espanya, el nombre d'ocupats va augmentar en 464.900 persones en el segon trimestre de l'any, gràcies a la relaxació de les mesures per a contindre el virus de la covid-19 i al progrés de la vacunació. El nombre d'aturats va disminuir en 110.100 persones. L'ocupació va créixer en major mesura que va disminuir l'atur, una situació que s'explica per l'increment de la població activa en 354.800 persones en edat de treballar que tenen una ocupació o l'estan buscant.

La taxa d'atur a la Comunitat Valenciana baixa fins al 16,67 % en el segon trimestre d'enguany, segons l'EPA.

Tercer major augment de l'ocupació

Els majors augments d'ocupació es troben a Andalusia (102.400 més), Illes Balears (60.300) i Comunitat Valenciana. Els majors increments de l'activitat aquest trimestre es troben a Andalusia (82.600 actius més), Comunitat Valenciana (70.700) i Illes Balears (44.000).