La taxa de delictes d'odi coneguts se situa a la Comunitat Valenciana en un 3 % per cada 100.000 habitants, exactament el mateix índex que la mitjana nacional. En 2020 es van recollir en aquest territori un total de 151 fets. Més d'un terç —en concret, 58— van ser per raons de racisme o xenofòbia.

Així es desprén de l'informe que va publicar ahir el Ministeri de l'Interior relatiu a l'any 2020 i que va ser presentat després d'una reunió mantinguda pel titular d'aquesta cartera, Fernando Grande-Marlaska, i el responsable de l'Àrea del Sistema Estadístic i Atenció a Víctimes de la Direcció General de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Javier López Gutiérrez.

L'estudi mostra una representació territorial de fets relatius a delictes d'odi l'any passat que situa al capdavant Melilla, amb una taxa de l'11,48 % per 100.000 habitants, seguida de País Basc (9,95 %) i Navarra (7,71 %). Pel que fa a la C. Valenciana, l'informe recopila uns 151 fets coneguts (1.041 en tota Espanya), dels quals 58 són a causa de racisme o xenofòbia. A més, s'informa de 24 atacs per ideologia, uns altres 24 per discriminació de sexe o gènere i 20 per orientació sexual o identitat de gènere. A més, hi ha cinc fets relacionats amb les creences religioses, quatre amb persones amb discapacitat, tres per malaltia, dues per aporofòbia i una per antigitanisme. D'altra banda, hi figuren deu infraccions administratives i la resta incidents. Els fets esclarits en aquesta comunitat autònoma arriben a 116 —927 en el total nacional—, i els detinguts o investigats en van ser 47.

Disgregats per províncies, els números reflecteixen que València té la incidència més alta, amb una taxa de 3,7 % per 100.000 habitants i un total de 95 fets; seguida de Castelló (3,2 % i 19 casos) i Alacant (2 % i 37 fets). En 2020 es van recollir a Espanya 1.401 denúncies per delictes d'odi, majoritàriament per racisme, ideologia i orientació sexual.