El Ple de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals va decidir el passat 27 de juliol, per 12 vots a favor i 1 en contra, el nomenament com a fill adoptiu a títol pòstum d'Emilio Baldoví Menéndez, més conegut com a Bruno Lomas, cantant pioner del rock and roll a Espanya i especialment a la Comunitat Valenciana. L'artista, nascut en 1940 a Xàtiva, va viure a la Pobla de Farnals des de 1968 fins a 1990, any en què va morir en un accident de trànsit en l'autopista A-7. En l'acord plenari figura també canviar el nom del parc del final del passeig marítim a plaça de Bruno Lomas.

"Han sigut moltes les peticions de nombrosos veïns i veïnes del nostre poble, especialment dels residents en el nucli de la platja, perquè férem un reconeixement a l'artista per la seua estreta vinculació a la nostra localitat", va explicar l'alcalde, Enric Palanca. "Amb aquesta iniciativa volem agrair el seu amor per la Pobla de Farnals, un poble on encara és recordat com un veí de fama incontestable", va assenyalar. "En una conversa amb M. Carmen Charcos, qui va ser la seua parella sentimental durant més de 10 anys, hem pogut saber de primera mà que era un enamorat del nostre poble, el qual considerava com sa casa", va afegir.

Un pioner del rock and roll

Bruno Lomas va formar part del grup Los Milos, pioners del rock and roll al nostre país, durant els primers anys seixanta. Més tard, va deixar el grup i va formar Bruno y Los Rockeros. Després va començar la seua carrera en solitari. Va editar diversos LP d'èxit i fins i tot va rodar dues pel·lícules. Durant els anys setanta i huitanta es va dedicar a recórrer amb la seua música pobles i ciutats de tota la geografia espanyola, especialment la valenciana. Va morir el 17 d'agost de 1990 en un accident de trànsit en l'autopista A7, prop del seu domicili a la Pobla de Farnals.