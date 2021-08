Acabar amb el toc de queda, augmentar les ajudes i abaixar impostos al sector. Són algunes de les mesures incloses en el decàleg que Ciutadans (Cs) ha registrat a les Corts amb l'objectiu de «salvar el turisme» a la Comunitat Valenciana. La proposta que van presentar ahir la síndica Ruth Merino i el diputat Carlos Gracia advoca per eliminar totes les restriccions que afecten el desenvolupament de l'activitat turística, alhora que planteja aprovar un pla econòmic pluriennal i una partida específica de cara als pressupostos de 2022.

La formació taronja també demana suspendre la càrrega fiscal autonòmica a totes les empreses vinculades al sector i dissenyar un pla de turisme amb 2027 com a horitzó, aprofitant la recepció dels fons europeus, per a treballar en el turisme sostenible, més digitalitzat i més desestacionalitzat. Accelerar el ritme de la vacunació, augmentar el nombre de rastrejadors i proves PCR, agilitar els tràmits per a l'adjudicació de les places de l'Imserso, promoure campanyes turístiques, fomentar els espectacles segurs i garantir que el Bo Turístic de la C. Valenciana estiga disponible durant tot l'any són la resta d'iniciatives que completen el decàleg.

Merino considera que el toc de queda ha d'alçar-se perquè és una mesura «infundada» els criteris d'aplicació de la qual no són clars en determinats municipis. També demana més ajudes i accelerar els tràmits perquè el repartiment siga molt més àgil. Per a la síndica, el turisme s'ha vist «menystingut» per «alguns membres del Consell», i això, a parer seu, ha portat «conseqüències devastadores».