El regidor d'Hisenda Borja Sanjuán ha anunciat que l'Ajuntament de València introduirà una modificació en les ordenances fiscals per a bonificar l'IBI i l'IAE a les sales de la ciutat que desenvolupen activitats d'arts escèniques i música en directe.

Ara, amb el canvi que ha plantejat la delegació que dirigeix Sanjuán, els espais culturals només hauran de complir una de les condicions per a poder optar a la bonificació de fins al 60 % en l'Impost de Béns Immobles, la qual cosa permetrà que pràcticament totes les sales de la ciutat puguen disposar dels beneficis fiscals que ofereix l'Ajuntament de València. A més, s'ha establit una progressivitat en els requisits per a incentivar que les noves sales realitzen almenys una part de la seua programació en valencià. Així, els nous espais que programen un mínim del 20 % dels espectacles en valencià i almenys 16 obres en aquesta llengua podran acollir-se a un 60 % de bonificació en l'IBI, mentre que aquells que realitzen un mínim del 10 % de la seua programació i almenys 8 obres en valencià tindran una bonificació del 30 %, ja que ara no hauran d'acreditar 30 anys d'activitat per a gaudir d'aquest benefici fiscal.