La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha visitat aquest matí les zones més afectades del Port de Sagunt i Canet d’en Berenguer després de la tempesta que va deixar registres i imatges per a la història. A més de destacar la tasca de tots dos consistoris a l’hora de pal·liar els efectes més immediats de l’aiguarrada, la consellera ha oferit tot el suport del Consell, que es concretarà en els pròxims dies amb l’aprovació d’un decret d’ajudes.

A més de fer una crida a la precaució en els desplaçaments davant de les pluges que hi ha anunciades per a hui, Bravo va reconéixer que cal actuar ràpidament, especialment en els danys a les platges del Port i de Canet, per a poder aprofitar turísticament aquesta part final de l’estiu. En la visita al Port també hi havia l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel i diversos regidors de la capital comarcal.

Sobre les mesures urgents que s’estan adoptant, els treballs a la platja del Port han permés, cap al migdia, obrir als banyistes el tram més al nord, encara que el regidor de Platges, Roberto Rovira, reconeix que passaran setmanes abans de recuperar la normalitat. Sense que funcionen els llavapeus, la competència dels quals és autonòmica, l’Ajuntament sí que tractarà, en els pròxims dies, de reobrir el punt accessible i les zones dels quiosquets.