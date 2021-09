Les universitats públiques valencianes capten el 16 % dels seus recursos econòmics per mitjà d’activitats d’R+D. En total, les cinc institucions van captar, en 2019, 206 milions d’euros derivats de projectes o treballs de recerca i desenvolupament tecnològic contractats per agents privats o procedents de convocatòries públiques.

Això suposa el 16,4 % del pressupost total d’ingressos de les universitats, que va ascendir a 1.251,9 milions d’euros, segons les dades que acaba d’actualitzar SIUVP, la plataforma web gestionada per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) que integra informació sobre la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València.

El volum d’ingressos procedents dels projectes o treballs d’R+D ha crescut un 51 % en els últims anys, des dels 136 milions captats en 2012.

No obstant això, l’evolució no s’ha reflectit per igual en la investigació procedent d’institucions públiques i en la contractada pel sector privat.

En el primer cas, la capacitat mitjana de captació d’ingressos derivats de convocatòries públiques ascendeix a 24.831 euros per professor doctor equivalent a temps complet, la qual cosa suposa un increment del 47 % respecte a 2012.

Per contra, la captació de recursos procedents de la contractació per part d’empreses privades no ha experimentat aquest creixement, ja que s’ha situat en 7.133 euros per professor doctor equivalent a temps complet, i manté pràcticament la mateixa xifra de 2012 (7.131 euros).

L’estancament en la contractació de projectes d’R+D per part de les empreses ha fet que es reduïra el seu pes en els recursos captats per investigació. El 78 % dels ingressos que generen les universitats públiques en R+D procedeix de la que du a terme per a institucions públiques, mentre que la investigació per a empreses genera només el 22 % restant.