Des de l’última actualització, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 358 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o per mitjà de test d’antígens, que situen la xifra total de positius en 504.576 persones. Per províncies, 37 a Castelló (52.294 en total); 200 a Alacant (184.434 en total) i 121 a València (267.846 en total). Hi ha un total de 2 casos no assignats.

A més, s’han registrat 1.074 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 500.029 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 52.302 a Castelló, 182.277 a Alacant i 267.393 a València. El total d’altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 297 persones ingressades, 75 d’aquestes en UCI: 48 a la província de Castelló, 8 en UCI; 124 a la província d’Alacant, 32 en UCI; i 125 a la província de València, 35 en UCI.

A més, s’han registrat 13 defuncions (totes en els últims 7 dies), per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia se situa en 7.716: 835 a la província de Castelló, 2.946 a la d’Alacant i 3.935 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 6.283 casos actius, la qual cosa suposa un 1,22 % del total de positius.

No s’ha registrat cap brot que tinguera 10 o més casos associats.