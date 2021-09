El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat una declaració institucional de reconeixement del pilotari valencià Paco Cabanes, el Genovés, mort el passat 31 de juliol en la seua localitat natal, el Genovés, a la comarca de la Costera. Tots els partits signants han enaltit la tasca divulgativa sobre aquest esport autòcton a la qual va contribuir Cabanes al llarg de la seua vida.

La corporació íntegrament ha decidit fer un reconeixement al Genovés, apel·latiu amb el qual era conegut esportivament, com a figura referent del segle XX en escala i corda i com a ambaixador de la pilota valenciana i per haver divulgat l’esport autòcton més enllà de la Comunitat Valenciana, fins i tot en diversos països europeus, on també coneixen els aspectes de la pilota valenciana.

La declaració institucional de Riba-roja de Túria reconeix la tasca de Cabanes “com a referent de l’esport valencià i exemple per a les generacions actuals i futures; per això, acordem posar-li el seu nom a un dels trofeus de pilota que se celebren en la nostra localitat”. Cabanes es va mantindre actiu i en plenes facultats professionals des de 1972 fins a 1996, any en què es va retirar.

En la seua faceta esportiva, va acumular fins a huit títols i cinc subcampionats en el Nacional d’escala i corda entre 1975 i 1989, a més de sis campionats i tres subcampionats en l’individual d’escala i corda entre els anys 1986 i 1995. Així mateix, va disputar diverses partides contra jugadors bascos, va integrar l’equip de demostració de la pilota en els Jocs Olímpics de Barcelona i va participar en tornejos mundials de pilota.

El reconeixement a Cabanes arriba fins al punt de ser una de les llegendes de la pilota valenciana del segle XX, amb un tribut i homenatge al mític trinquet de Pelayo de València, on s’acumulen els reconeixements i els homenatges a l’esportista, com la Medalla d’Or de la Generalitat Valenciana al Mèrit Esportiu, a més del Saque de la Federació de Pilota Valenciana i la txapela basca, entre d’altres.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquesta declaració institucional “reflecteix el sentiment d’un poble on la pilota és un esport amb una gran tradició i el foment de la qual és una contribució directa d’esportistes com el Genovés, que, al llarg de tota la seua trajectòria professional, ha servit com a espill i promoció per a molts dels nostres joves”.