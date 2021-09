El ciclisme torna a ser protagonista en les carreteres valencianes amb la disputa, des de hui dijous 9 de setembre i fins a aquest diumenge dia 12, de l’onzena edició de la Volta a la Província de València, una prova que s’ha convertit, per dret propi, en la ronda per etapes més prestigiosa del calendari amateur de la Federació Espanyola de Ciclisme. Els millors equips de l’escamot nacional de categoria elit i sub-23 (l’escaló immediatament inferior al ciclisme professional) no han volgut faltar un any més a la cita amb la Volta. Així, la ronda valenciana, organitzada per la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, reuneix 23 equips entre els quals hi ha tots els millors del rànquing espanyol, a més dels equips valencians de la categoria. Un any més, la prova tindrà també caràcter internacional, ja que comptarà amb la selecció nacional sub-23 del Japó, El Gallina Ecotek francés, la selecció sub-23 d’Israel i el Mònaco. El ciclisme valencià hi estarà representat pel GSPORT Team, el Benicàssim-VR Sport TDS, el Netlar Ale, l’Essax i l’Helectro Hipereuropa Grupomarca.

Hui dijous, el Bioparc de València torna a acollir l’arrancada de la prova, amb una etapa de 135 quilòmetres que travessarà Beniparrell, Almussafes, Benimuslem, Alberic i l’Ènova, i amb arribada a Barxeta, on els ciclistes completaran cinc voltes a un circuit de setze quilòmetres. Està previst que de 12.45 h a 13.45 h se celebre el control de signatures a l’avinguda Pío Baroja, al costat de Bioparc. L’eixida neutralitzada està prevista a les 13.55 hores. L’escamot es dirigirà pel bulevard Sud i el carrer Sant Vicent i agafarà l’eixida de València en direcció a Beniparrell.

Demà divendres tindrà lloc un dels plats forts d’aquesta edició, una etapa de 130 quilòmetres amb principi i final a Estivella, en la qual els ciclistes hauran de superar en tres ocasions l’Alto de Juncar-Cruz de los Caídos, abans d’afrontar el Garbí, de primera categoria, que es coronarà a només 19 quilòmetres de la meta. Serà, sens dubte, una oportunitat perquè s’exhibisquen els escaladors.

El dissabte dia 10, l’escamot eixirà del municipi de Benagéber i acabarà, després de 130 quilòmetres, a l’ermita del Remei de Titaguas. Els espectaculars paisatges de Titaguas serviran de marc a una etapa que es presenta molt atractiva i que, sens dubte, serà decisiva per a la classificació final. De nou, els amants de la muntanya podran gaudir d’una jornada que recorrerà l’Alt Túria i en la qual es pujarà l’Alt de la Mata Parda, l’Alt Montalbana i l’Alt del Remei.

Finalment, la competició conclourà el diumenge amb una etapa en el circuit semiurbà de Moncada, com és tradicional en els últims anys, i que, com sempre, coincideix amb el dia gran de les festes patronals de la localitat de l’Horta. Es tracta d’una gran oportunitat perquè els millors esprintadors de l’escamot puguen lluir-se després de 122 quilòmetres pedalejant.

El president de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, Amadeo Olmos, destaca la novetat de la meta a Barxeta: “Hem dissenyat un circuit final molt típic de la Volta, pensat perquè els aficionats vegen passar l’escamot el màxim de vegades possible”.