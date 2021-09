Una embarassada negacionista va acudir, al costat del seu advocat, a donar a llum a l’Hospital La Fe de València i, com no voler posar-se la mascareta ni fer-se una PCR, va haver de ser atesa pel personal sanitari com un cas sospitós de covid-19.

La dona va ser aïllada en una habitació, a la qual l’equip sanitari accedia amb l’equip de protecció individual (EPI) per a evitar un possible contagi, han informat a EFE des de la Conselleria de Sanitat.

Aquestes fonts afigen que, davant de l’actitud de la dona, es va activar el protocol covid com si fora un cas sospitós, per a protegir tant el personal sanitari com la resta de pacients, i finalment va donar a llum en el paritori.

Segons assegura aquest dijous Onda Cero, la dona va acabar denunciant l’hospital per tracte degradant, un fet que no ha pogut ser confirmat per la Conselleria de Sanitat.