La tornada de les vacances i l’inici de curs dels universitaris ja es visibilitza en els mitjans de transport, que van bastant plens des de primera hora del matí. Com es pot apreciar en la imatge, el vagó del metro va al màxim de la seua capacitat.

En el transport públic no hi ha regularització d’aforament, raó per la qual els usuaris poden fer-ne ús per a desplaçar-se per tota l’àrea metropolitana. Les línies de Metrovalencia tornen a operar al 100 % de capacitat i del que permet la xarxa.

No obstant això, atés que es tracta d’espais tancats, continua sent necessari l’ús de la mascareta. Les imatges són un reflex de la nova normalitat que s’ha aconseguit gràcies a l’èxit de la campanya de vacunació i l’alt percentatge d’immunització en la població.

Neteja i normativa en el metro

Cada menys de 3 minuts es produeix una renovació completa de l’aire en els metros i tramvies de Metrovalencia, amb la qual cosa qualsevol element que es trobe en l’ambient serà captat pel sistema i expulsat en un període molt breu de temps. En els tramvies, el 75 % es renova amb aire recirculat i el 25 %, d’aire exterior en obrir-se les portes. En el metro i tren-TRAM, la proporció és 70 % i 30 %, respectivament.

A més, en l’interior dels trens, les persones usuàries han de portar de manera obligatòria la mascareta, la qual cosa augmenta la protecció durant el viatge. L’ús de mascareta també és obligatori en les estacions i en les andanes en superfície i s’està insistint molt que es complisca aquesta norma.

D’altra banda, s’han elaborat tres estudis científics amb el CSIC en diferents moments de la pandèmia (l’últim, el mes de juny passat) i tots han assenyalat sempre l’absència de mostres infeccioses en trens i estacions. FGV és l’únic operador de transport públic d’Espanya que fa aquesta classe de proves tan minucioses de manera periòdica en les seues instal·lacions.

D’altra banda, des que va començar la pandèmia, s’ha reforçat la neteja i desinfecció en les instal·lacions, amb neteges en ruta en l’interior dels trens i més personal en les diferents estacions de la xarxa. En total, des que va començar la pandèmia i en tot l’any 2021, FGV destinarà 16 milions d’euros a aquest reforç que dona seguretat i confiança als usuaris.