Assetjats pel foc i per les grues a Xàbia

Les últimes casetes de la partida Roig Roquetes de Xàbia es poden comptar amb els dits d’una mà. El poble s’expandeix i les promotores anhelen aquests terrenys per a alçar-hi urbanitzacions. Les casetes que hi resisteixen estan envoltades de solars envaïts de mala herba i residus. També hi ha les grues. I ahir, durant un parell d’angoixants hores, també les va assetjar el foc.

Cap a les 13 hores es va declarar un incendi en aquesta partida, que es troba entre les avingudes urbanes Joan Carles I i Trenc d’Alba i al costat del populós barri de Thiviers. El foc va avançar molt de pressa. La vegetació, densa i molt seca, facilitava la propagació de les flames. Es van escoltar explosions. Van ser de pots de pintura que hi havia tirats entre la mala herba. El foc va arribar a un solar de l’avinguda Joan Carles I que s’utilitza com a aparcament. Els agents de la Policia Local van haver de trencar els cristalls de dos cotxes per a llevar-los el fre de mà i espentar-los i posar-los a resguard de les flames.

Mentrestant, els veïns d’una de les casetes feien front a les flames llançant aigua amb poals, casseroles i una mànega.

Protecció Civil i els bombers hi van arribar de seguida. Van controlar ràpidament les flames. Això sí, el foc no es va donar per extingit fins a les 15.22 hores. Va calcinar, segons van indicar les fonts consultades, uns 30.000 metres quadrats.

Els terrenys que van quedar arrasats estan abandonats. En cremar-se la mala herba van eixir a la llum enderrocs, pneumàtics, llandes…

Els pocs veïns que hi mantenen les seues casetes van afirmar que el que va passar ahir es veia vindre. Van advertir que ells sí que cuiden els seus terrenys i van assegurar que han advertit en nombroses ocasions l’Ajuntament que els solars abandonats estan bruts i són un polvorí.

El foc també va destapar antigues séquies, vestigis d’un temps ja llunyà en el qual aquesta partida era un verger. Ara, l’únic futur que té és que s’hi construïsca més i més.