Ja és clar. El Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva, integrat per l’Administració autonòmica, els sindicats majoritaris i la patronal CEV, ja ha acordat el calendari laboral per a 2022. És només una proposta que ara ha de ratificar el Consell, però tot sembla indicar que ja són clars els dies festius per a l’any 2022 a la Comunitat Valenciana.

Una Setmana Santa amb cinc dies festius seguits

Sant Josep, que caurà dissabte i és el dia gran les festes de Falles, i Sant Joan, que serà divendres, són dues de les dotze festivitats laborals que regiran a la Comunitat Valenciana l’any que ve, en el qual la Setmana Santa encadenarà cinc dies consecutius de descans, ja que s’hi afegirà el Dijous Sant.

Les dotze jornades de festa laboral de 2020 seran les següents: