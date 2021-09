La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat cautela a l’hora de parlar de les pensions públiques, ha dit que el que s’ha de fer és millorar el sistema i ha subratllat que plantejar ampliar l’edat de jubilació als 75 anys no forma part de l’acord de govern.

“Siguem cauts, prudents i no generem més tensions en un país que ho està passant malament”, ha demanat Díaz en ser preguntada per les declaracions del ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que ha advocat per escometre “un canvi cultural a Espanya” per a treballar fins als 75 anys.

Referent a això, Escrivá ha insistit aquest dilluns en el seu compte de Twitter que la seua proposta de reforma del sistema de pensions en cap cas planteja canvis en l’edat de jubilació.

Veo con sorpresa que algunas personas han sacado de contexto mis palabras en @diariARA, que creo que merecen un HILO para explicarlo. Como he dicho en múltiples ocasiones y en la propia entrevista, España tiene una edad de jubilación adecuada, que no es necesario modificar. https://t.co/d8kQhmGP2P — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) 27 de septiembre de 2021

Díaz ha subratllat que les pensions són el mecanisme de protecció social més important en un país amb huit milions i mig de pensionistes i en el qual gran part dels treballadors pertanyen a sectors “difícils” com la construcció, l’agricultura o la neteja.

“Parlar de pensions és parlar del nostre país al complet i és parlar de pensionistes que tenen pensions baixes, que ho estan passant malament i és parlar del mecanisme de protecció social més important que tenim al nostre país. I, per tant, demanaria cautela en les declaracions”, ha dit.

Després de defensar que el que s’ha de fer és millorar el sistema públic de pensions, ha assenyalat que “el que es va esbossar ahir no forma part de l’acord de govern”.

“És molt difícil dir-li a una treballadora de la neteja que estenga la seua edat laboral més enllà dels 67 anys que estableix la llei. Siguem cauts, prudents i no generem més tensions en un país que ho està passant malament”, ha afegit Díaz, que ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, a Santander, on participa en les jornades “Diàlegs sobre el futur del treball”.