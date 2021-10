El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha emmarcat, aquest matí, el debat sobre una possible plataforma d’esquerres d’àmbit estatal que lideraria la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, en el procés precongressual en el qual està immers el partit que lidera Mónica Oltra, Iniciativa del Poble Valencià, un dels tres que componen la coalició Compromís i que celebrarà el seu congrés el 15 de gener.

Sobre el fet que Oltra abandere una trobada que se celebrarà a València i visualitzaria aquesta plataforma amb la presència de la mateixa Díaz i de referents territorials d’esquerra com l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la portaveu de Més Madrid a l’assemblea regional, Mónica García, Ferri insisteix que el congrés d’Iniciativa ha obert un debat d’idees com ja va fer abans de l’estiu el seu partit, Més Compromís, l’antic Bloc, i que, en aquest marc, el grup parlamentari poc ha de dir.

La síndica adjunta de Compromís i membre d’Iniciativa, Aitana Mas, assegura que amb aquesta trobada entre Oltra i Díaz el que es busca és escoltar per a enriquir la ponència política que aprovarà el partit i que la trobada serà pública.

Sobre la possibilitat que la plataforma que promou Díaz puga superar les sigles de partits per a aspirar a convertir-se en una força que tinga alguna cosa a dir en futurs processos electorals generals, el síndic respon que totes les decisions que s’adopten en la coalició es prendran en el si de Compromís, encara que ha subratllat que no hi ha eleccions a la vista.

Sobre el debat de les sigles, Ferri assenyala que Compromís és un projecte assentat entre els valencians i que això li confereix una força que no tenen altres grups amb correspondència de formacions estatals. “No estem en això, estem en les lleis que queden per aprovar ara que ha passat la pandèmia i en els pressupostos i quan vinga el moment deliberarem, però nosaltres valorem molt positivament la marca Compromís”, ha assenyalat.

Mentrestant, en la direcció valenciana de Podem responen que la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, és l’aposta d’aquesta formació per a liderar un front ampli i que no veuen cap problema en la trobada convocada per Oltra a València o en el fet que no hi hagen sigut convidades ni la secretària general de Podem, Ione Belarra, ni la també ministra Irene Montero. En la formació que lidera Pilar Lima assenyalen que en l’ADN de Podem hi ha les confluències i les aliances, raó per la qual assumeixen la convocatòria d’Oltra des del respecte i la normalitat.

Sobre les sigles, Lima assegura que no és moment de parlar d’això i que, per respecte, no parla sobre les decisions d’Oltra.

El sotssecretari del PSPV i síndic, Manolo Mata, assenyala que des del seu partit es veu amb tranquil·litat el que ocorre en aquest espai i assenyala que serà bo que les dues vicepresidentes, del Govern i del Consell, tinguen una bona relació, com ocorre amb la bona relació que tenen en aquest moment el cap del Consell, Ximo Puig, i el del Govern, Pedro Sánchez.