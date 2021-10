El conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha insistit que les mascaretes es mantindran com a obligatòries en els centres educatius mentre així ho recomanen els tècnics sanitaris per a lluitar contra la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana.

Així s’ha pronunciat el conseller en la seua compareixença a les Corts per a donar compte de l’inici del curs 2021-2022, on ha insistit en el fet que l’obligatorietat es retirarà “en el moment que els tècnics diguen que, epidemiològicament, això és possible”.

“Fem el que ens diuen els experts. Igual que no volem que es qüestionen les metodologies dels professors i no els direm com han de donar la classe, no qüestionarem un tècnic”, ha remarcat. Marzà ha insistit que aquestes decisions es basen en els acords de les comissions interterritorials de Sanitat.