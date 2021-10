La Conselleria de Sanitat ha comptabilitzat uns “500 contagis nous” aquest cap de setmana, la qual cosa suposa un 70 % més que el dilluns de la setmana passada, segons ha avançat aquest matí el president de la Generalitat, Ximo Puig. Malgrat això, el president considera que “no es donen les circumstàncies per a parlar d’una sisena onada”, ja que ara la població valenciana compta amb el “gran escut de la vacunació”.

Sanitat confirmarà aquesta vesprada la xifra exacta de positius nous registrada durant el cap de setmana però, per la xifra avançada per Puig, s’estaria en un nou repunt de la pandèmia de coronavirus que ja s’albirava la setmana passada: dijous i divendres, la incidència acumulada de casos per 100.000 habitants a 7 i 14 dies havia deixat de descendir i, fins i tot, havia remuntat unes dècimes.

Malgrat tot, el president no creu que aquest repunt de casos siga l’inici d’una nova onada, atesa la gran cobertura vacunal contra la covid-19 a la Comunitat Valenciana i que inclou el 88,9 % de la població major de 12 anys amb la pauta completa. Malgrat aquest “escut” i la baixada de persones hospitalitzades i contagiades que ha propiciat, Puig ha tornat a cridar a la “prudència” i ha recordat que la pandèmia “no es pot donar per superada”. “He vist molts espais festius en els quals sembla que la pandèmia no existisca, però existeix”, ha insistit aquest matí el president després de la presentació del projecte constructiu del futur nou edifici d’hospitalització de l’Hospital Clínic de València. “No es pot donar per superada la pandèmia, hem superat la pitjor fase”, però "hem d’atendre les lliçons de la covid”.

Puig ha tornat a fer una crida a aquest 10 % de valencians que segueixen sense protegir-se contra la covid per mitjà de la vacunació. “Hi ha un 10 % de persones que encara no estan vacunades i hi ha persones que tenen molt de risc”, ha recordat i ha assegurat, a més, que la majoria de morts registrades en les últimes setmanes eren de persones que no s’havien vacunat. “Per ells, per les seues famílies i pel conjunt de la societat. És un exercici de solidaritat bàsic”, ha dit.

Mascareta en els col·legis

D’altra banda, el president de la Generalitat ha assegurat que el Consell està treballant a adaptar el protocol de mesures de seguretat en els centres educatius perquè d’ací a poc els escolars puguen eixir a l’esplai sense necessitat d’usar la mascareta. Puig era interpel·lat sobre aquest tema després que, aquest cap de setmana, el conseller d’Educació, Vicent Marzà, avançara que era qüestió de dies el canvi de protocol. “S’avançarà, però sempre garantint la seguretat”, ha dit Puig sobre aquest tema.

Fonts de l’administració educativa han confirmat a Europa Press que, “amb el nou context, els tècnics de Sanitat han vist amb bons ulls la possibilitat d’adaptar alguns aspectes del protocol en els centres, entre els quals hi ha la possibilitat que l’ús de mascaretes en els espais oberts dels centres no siga obligatòria”. Tenint en compte les dades d’evolució de la pandèmia en el territori valencià, s’està treballant en la flexibilització de les mesures i “els detalls estaran explicitats quan estiga actualitzat aquest protocol durant aquesta setmana”, avancen les mateixes fonts.