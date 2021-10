El Grup de Patrimoni Històric de la Policia de la Generalitat ha intervingut, a Castelló, diverses obres pictòriques falses de Goya i Benlliure dins d’una operació que ha conclòs amb la detenció de set persones acusades de delicte continuat d’estafa. En total, s’han confiscat 27 pintures, que es comercialitzaven en Internet per valor d’1,2 milions d’euros. Tres dels detinguts han sigut condemnats a deu mesos de presó, altres tres a tres mesos i un altre ha quedat absolt.

De les 27 obres, 18 han sigut acreditades com a falses. Dues de les nou restants són làmines autèntiques, quatre són obres decoratives sense valor i de les altres tres no s’ha pogut determinar la seua falsedat. Les obres falsificades copiaven estils de pintors de reconegut prestigi com Francisco de Goya, Josep Benlliure, Nicolau Falcó, Cecilio Pla, Lucas Villamil, Benjamín Palencia, López Mezquita, Puig i Roda i Gillis Claesz d’Hondecoeter. El llenç amb un valor de venda més alt era La immaculada, de Francisco de Goya, que s’oferia al públic per 900.000 euros.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat aquesta actuació del Grup de Patrimoni de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat, “que, amb la seua investigació i treball, ha aconseguit desactivar una nova xarxa il·legal de compravenda d’art i la presència d’una vintena d’obres en el mercat negre”.

Els acusats enganyaven els inversors acompanyant les pintures amb certificats d’autenticitat falsos. L’obra que va destapar l’estafa va ser L’adoració dels Reis Mags, de Nicolau Falcó, que va ser comprada davant de notari per 18.000 euros. En posar-la en el mercat legal de compravenda d’art per 45.000 euros es va detectar la falsificació. La Unitat de Patrimoni Històric de la Policia de la Generalitat va investigar en l’entorn de la persona afectada fins a arribar a l’estafador i a la seua xarxa de falsificació, que tenia més de 30 obres a la venda en Internet.