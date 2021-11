El passaport covid serà obligatori per a accedir a l’interior de restaurants i locals d’oci a la Comunitat Valenciana, si així ho autoritza el Tribunal Superior de Justícia. Així li ho ha comunicat aquest matí la consellera de Sanitat, Ana Barceló, als representants del sector de l’hostaleria de les tres províncies, amb els quals s’ha reunit. S’aclareix, així, la incògnita dels àmbits en els quals el Consell vol implantar la mesura. En quedarien fora l’allotjament en hotels (tot i que sí que serà necessari per a entrar als bufets, restaurants i bars que hi haja dins dels hotels), els comerços i altres activitats d’oci com ara cinemes o teatres.

Segons han traslladat fonts del sector, la voluntat del Consell és posar en marxa l’obligatorietat del certificat covid en aquests àmbits com més prompte millor, quan ho permeten els tribunals, però sense posar en marxa noves restriccions. En la reunió s’ha especificat que el passaport covid serà obligatori només per a accedir a interiors, no per a romandre a les terrasses, i s’exclourà d’aquesta obligació els locals “amb poc aforament”, però encara es desconeix aquest límit, segons han traslladat fonts del sector de l’hostaleria. A través d’una aplicació en el mòbil Tal com havien sol·licitat els empresaris, la Conselleria de Sanitat habilitarà una aplicació en el mòbil que estarà directament connectada amb l’Administració. Així, se simplifica el control d’accés, ja que els empresaris només hauran de tindre un mòbil amb aquesta aplicació descarregada i llegir, mitjançant aquesta aplicació, els QR dels passaports covid, per a saber si la persona pot o no accedir al local.